Мировые цены на нефть в среду повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду повысились после публикации данных Минэнерго США по запасам "черного золота".

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,20 доллара - до 107,27 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов поднялась на 0,08 доллара - до 124,20 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 16 марта, уменьшились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 346,3 миллиона баррелей.

Общие запасы бензина снизились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, и составили 226,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,8 миллиона баррелей, или на 1,3%, составив 136,6 миллиона баррелей.

Еженедельные данные управления по энергетической информации (Energy Information Administration - EIA) Минэнерго США о запасах сырой нефти, бензина, дистиллятов и отопительной нефти являются важным показателем, влияющим на динамику цен на топливо и энергоносители во всем мире.