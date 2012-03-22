Украина завершила вывоз высокообогащенного урана – заявление МИД

Украина завершила вывоз высокообогащенного урана.

Об этом говорится в переданном УНИАН Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины заявлении МИД относительно полного выполнения Украиной обязательства по вывозу высокообогащенного урана.

В документе напоминается, что в ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности 2010 года Украина объявила о своем решении отказаться от всех имеющихся запасов высокообогащенного урана до начала проведения 26-27 марта 2012 года в Сеуле следующего саммита по тематике ядерной безопасности.

Такое решение было закреплено рядом политических документов, в частности положениями Совместного заявления Президентов Украины и США от 12 апреля 2010 года и межправительственного Меморандума с США о сотрудничестве по вопросам ядерной безопасности от 26 сентября 2011 года.

22 марта 2012 года Украина в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства, обеспечив вывоз в РФ при содействии США и МАГАТЭ последней партии высокообогащенных ядерных материалов из Харьковского физико-технического института.

«Таким шагом Украина в очередной раз подтвердила свою многолетнюю приверженность делу ядерного разоружения и нераспространения и сделала практический вклад в дальнейшее укрепление режима нераспространения, установленного Договором о нераспространении ядерного оружия», - отмечается в заявлении.

В рамках реализации двусторонних договоренностей с США Украина получила эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование.

Кроме этого, при финансировании США начались работы по строительству с применением самых современных технологий на базе Харьковского физико-технического института новейшего источника нейтронов.

«Указанные шаги, а также дальнейшее сотрудничество с США в этой сфере, значительным образом будут способствовать укреплению потенциала отечественных научно-исследовательских учреждений в сфере прикладной ядерной физики и позволят создать базу для получения широкого спектра медицинских изотопов для диагностики и лечения разных видов онкологических заболеваний», - подчеркнули в МИД.

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