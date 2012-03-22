Бойко обсудит с Оттингером вопросы поставки газа в Украину из Европы

Варшава . Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО во время сегодняшней встречи в Брюсселе обсудит с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ вопросы поставки газа в Украину из Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ, сообщил журналистам пресс-секретарь украинского премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Еще один вопрос, который будет обсуждаться на переговорах БОЙКО и ОТТИНГЕРА, это поставки газа из Европы в Украину», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Также он сообщил, что в повестке дня этих переговоров кроме прочего будет рассмотрено предложение использовать подземные хранилища газа в Украине как компенсирующие мощности в периоды пикового потребления. В.ЛУКЬЯНЕНКО подчеркнул, что прошедшая весна показала, что украинские подземные хранилища являются надежным и экономически выгодным инструментом.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что идея заключается в том, чтобы закачивать газ в украинские газохранилища по наиболее выгодным спотовым ценам в течение года и использовать в пиковые периоды.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча Украина - ЕС по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Планируется встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ, во время которой состоится подписание Шестого отчета выполнения Меморандума между Украиной и ЕС о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли в течение 2011 года.