Варшава. Украина предлагает Польше увеличить поставки электроэнергии из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ, сообщил украинским журналистам пресс-секретарь Н.АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Он отметил, что речь идет о том, что Д.ТУСК заинтересовался этой возможностью и пообещал обсудить эту тему.

Как сообщал УНИАН, ООО «Востокэнерго», входящее в энергохолдинг ДТЭК, после почти двухлетнего перерыва возобновило в октябре 2011 года экспортные поставки электроэнергии в Польшу.

С декабря 2011 года ДТЭК прекратил поставку электроэнергии по направлению в Польшу из-за ухудшившейся ценовой конъюнктуры.