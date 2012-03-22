Янукович с Путиным в конце мая продолжат обсуждение газового вопроса

Переговоры по газовому вопросу президентов Украины и России будут продолжены в конце мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

«Сейчас работают рабочие группы, и мы надеемся, что до конца мая – к 20-м числам мая, будет выработано приемлемое решение, которое мы обсудим с Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ», - сказал Президент, отметив, что ожидает от переговорного процесса сбалансирования доходов и расходов «Нафтогаза» так, чтобы не приходилось перекрывать из бюджета дефицит 500 млн. дол., который существует сегодня.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что планирует встретиться с В.ПУТИНЫМ и в середине апреля - после Пасхи, еще до завершения переговорного процесса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, также В.ЯНУКОВИЧ проинформировал, что в конце мая состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

По словам главы государства, во время его встречи с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ обсуждались актуальные вопросы украинско-российских отношений, в том числе и газовые. Президент отметил, что речь шла не только о цене, но и о стоимости транзита газа через украинскую территорию, стабильности и развитии отечественной газотранспортной системы. «Мы постепенно продвигаемся вперед в общем понимании подходов к решению этих вопросов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Газовая проблематика также будет одной из тем обсуждения во время заседания Межгосударственной комиссии, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также напомнил, что на сегодняшний день рабочая группа, возглавляемая министром топлива и угольной промышленности Юрием БОЙКО и председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ, продолжает переговоры.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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