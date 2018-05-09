В поисках инвестиций Украина рискует потерять контроль над АЭС

Корпоратизация НАЭК «Энергоатом», о которой так долго говорили станет реальностью уже до конца текущего года. По крайней мере именно это следует из законопроекта о корпоратизации «Энергоатома» и «Укрэнерго», внесенного на рассмотрение Верховной Рады Украины Кабинетом министров Украины. Несмотря на то, что концепция корпоратизации «Энергоатома», предложенная Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, предусматривает сохранение за государством 100% контроля над этой компанией, появилось множество комментариев общая суть которых сводится к тому, что вслед за корпоратизацией, «Энергоатом» ожидает приватизация. Однако крупнейший в Украине производитель электроэнергии, будучи безусловно интересным активом, одновременно является и крайне проблемным с точки зрения получения прибыли частным инвестором...

Еще один НАК нам не помешает?

Президент Янукович поручил Кабмину до конца марта предоставить на рассмотрение парламента законопроект о корпоратизации НАЭК "Энергоатом". Напомним, что в Украине сегодня функционируют 4 АЭС: Запорожская, Южно-Украинская, Ривненская и Хмельницкая, оператором этих станций и является Национальная атомная энергогенирирующая компания (НАЭК) “Энергоатом”. На четырех украинских АЭС в строю 15 энергоблоков с соответствующим количеством реакторов, которые вырабатывают около 50% всей электроэнергии в стране (на пиках потребления даже больше). Таким образом, НАЭК «Энергоатом» без преувеличения является основой украинской энергетики и сколько бы противники «мирного атома» его не критиковали, он для нашей страны и в обозримой перспективе будет оставаться важнейшим источником электроэнергии.

И этот актив предлагается корпоратизировать, при этом основной целью корпоратизации заявляется повышение инвестпривлекательности «Энергоатома». В принципе, корпоратизация государственной энергетической компании не выглядит для Украины каким-то нововведением, тот же «Нафтогаз Украины» является Национальной акционерной компанией. Такой статус действительно позволяет «Нафтогазу» привлекать инвестиции с помощью размещения еврооблигаций. Хотя держатели ценных бумаг «Нафтогаза» и имеют возможность опосредованно влиять на ситуацию в компании (к примеру, они теоретически могли бы заблокировать реструктуризацию НАКа, предъявив требование о досрочном погашении долгов), но контроль над НАКом полностью находится в руках украинского правительства. В результате, можно говорить о том, что корпоратизация «Энергоатома» просто приведет к появлению на энергетическом рынке Украины еще одного НАКа. И в НАКовом состоянии «Энергоатом» скорее всего просуществует еще не один год.

Какие условия придется выполнить гипотетическому покупателю «Энергоатома»?

Но все же попробуем себе представить, что украинская власть не остановится на полпути и выведет акции «Энергоатома» на открытые торги. Предположим также, что потенциальным инвесторам будет предложен пакет в 49% акций «Энергоатома». Напомним, что относительно дешевая «атомная» электроэнергия позволяет удерживать цену 1 киловата на приемлемом для украинского потребителя уровне одновременно повышая закупочные цены на электроэнергию, вырабатываемую теплоэлектростанциями. К примеру с 1 марта текущего года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в среднем на 4% - до 72 коп для потребителей первого класса. В то же самое время НКРЭ снизила с 1 марта тариф на отпуск электроэнергии для «Энергоатома» на 6,8%, до 21 коп. за кВт/ч. Сравните со средневзвешенной отпускной ценой для теплоэлектростанций, которая в первой декаде марта составляла 54 копейки за 1 киловат, и вы поймете, что передав «Энергоатом» в частные руки, государство лишится мощнейшего ценового компенсатора на рынке электроэнергии. Ведь понятно, что частный инвестор не пойдет в «Энергоатом» до тех пор, пока закупка электроэнергии с украинских АЭС не будет осуществляться по рыночной цене. Одновременно с открытием для атомщиков свободного рынка закончится «лафа» для украинских теплоэнергетиков и угледобывающих компаний, которые сегодня фактически паразитируют на теле «Энергоатома». Если же Правительство Украины планирует сохранять контроль над ценообразованием на отечественном энергорынке, то кто же из частников тогда рискнет инвестировать в «Энергоатом».

Но инвестиции «Энергоатому» все же необходимы и чем быстрее они появятся, тем лучше для всех нас. К 2020 году только два украинских энергоблока не будут требовать продления срока эксплуатации. Не трудно догадаться, что речь идет о еще недостроенных реакторах Хмельницкой АЭС. А значит вопрос инвестиций в безопасность будет стоять еще острее, чем сейчас, ведь механическим продлением срока эксплуатации ее точно не повысить. Помимо техногенных рисков, существует у АЭС и два, так сказать, непреходящих минуса: первый - это проблема складирования отработанного ядерного топлива, а второй - выведение из эксплуатации отработавших свой ресурс реакторов.

Как неоднократно заявляли в “Энергоатоме”, компания на протяжении многих лет регулярно перечисляла деньги в Фонд выведения блоков атомных электростанций из эксплуатации. Деньги уходили напрямую в Госбюджет, так как фактически Фонда выведения АЭС из эксплуатации не существует, нет спецсчета. И на сегодняшний Фонд выведения из эксплуатации по-прежнему пуст. Но не могут же наши реакторы работать вечно, а значит в перечне инвестобязательств для покупателя «Энергоатома» обязательно будет значиться пункт о наполнении упомянутого Фонда с нуля.

Все вышеперечисленные условия делают потенциального покупателя «Энергоатома» воистину фантастической структурой. С одной стороны она должна обладать гигантскими финансовыми ресурсами, а с другой - иметь огромное влияние на украинское правительство, которому придется принимать крайне непопулярные решения о повышении цен на электроэнергию в Украине. Кто же подходит на роль такого инвестора?

Интересанты мнимые и настоящие

Вот тут мы наконец и подошли вплотную к вопросу о том, кто заинтересован в «Энергоатоме», несмотря на все его проблемы. Учитывая, что в последнее время у нас наметилась тенденция (надо признать вполне обоснованная) едва ли не во всех распоряжениях и законодательных актах, исходящих от партии власти, усматривать интересы провластных ФПГ, то с них и начнем.

Речь конечно же пойдет о компании ДТЭК, которая, по оценкам некоторых экспертов, уже взяла под контроль едва ли не 30% отечественного энергорынка. Однако, по мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, тут можно говорить о явном преувеличении ресурсов ДТЭКа. «Активы в сфере энергетики, приобретенные этой компанией в последнее время, ставят на повестку дня проблему изыскания средств для инвестиций, имея в виду обязательства, которые ДТЭК взял на себя по модернизации этих активов и соблюдению экологических норм. Все это требует многомиллиардных долларовых инвестиций. В этой связи, я воздержался бы от оценок степени заинтересованности ДТЭКа в приобретении пакета акций «Энергоатома», - отметил А.Нарбут.

Кроме того, по мнению эксперта, для ДТЭКа было бы даже выгоднее если бы «Энергоатом» находился в государственном управлении. А.Нарбут считает, что таким образом ДТЭК мог бы и в дальнейшем рассчитывать на использование дешевой электроэнергии украинских АЭС в качестве компенсатора для роста цен на электроэнергию, производимую теплоэлектростанциями. Последние, как известно, являются основными потребителями угля, поставляемого угледобывающими предприятиями, входящими в состав ДТЭК.

Итак, если ДТЭК не заинтересован в приватизации «Энергоатома», а другим частным украинским компаниям, работающем на рынке электроэнергетики, эта задача тем более не по плечу, то поиски потенциального инвестора уводят нас за пределы страны. Но как уже было сказано выше, европейские инвесторы отпадают, значит нужно смотреть в сторону нашего северного соседа - России.

По словам того же Александра Нарбута, на возможную приватизацию «Энергоатома» нельзя смотреть только с точки зрения интересов частных компаний. «Огромный интерес к «Энергоатому» наблюдается со стороны государственной российский корпорации «Росатом». С корпоратизированным «Энергоатомом» гораздо легче создавать различные СП, а в дальнейшем «Росатом» может попытаться поглотить «Энергоатом», - предположил эксперт.

«РосУкрАтом»

«Росатом» традиционно является основным зарубежным партнером украинских атомщиков. Россияне поставляют на украинские АЭС топливо, достройка Хмельницкой АЭС будет осуществляться по российскому проекту, при этом финансирование работ скорее всего будет осуществляться за счет кредита Сбербанка России. С участием российского ТВЭЛа в Украине планируется строительство завода по производству ядерного топлива. Все это говорит о том, что интерес «Росатома» к Украине есть и в будущем он будет только расти.

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский убежден, что начиная корпоратизацию «Энергоатома», Украина должна помнить о недопустимости перехода контроля над этим активом в руки одной зарубежной компании. «Все 15, работающих на украинских АЭС энергоблоков (12 энергоблоков типа ВВР-1000 и 3 блока ВВР-440) разработаны в России. При этом ни одна страна, имеющая больше 6 реакторов, не позволяет себе работать только с одним разработчиком и поставщиком топлива. Все стараются разложить яйца по разным корзинам, особенно в такой сфере, как ядерная энергетика», - сказал эксперт.

Справедливости ради напомним, что на Южно-Украинской АЭС вместе с российским топливом используются топливные кассеты американской фирмы Westinghouse. Но это пока единственная в Украине станция с американским топливом, использование которого осуществляется в экспериментальном режиме.

Вместе с тем Богдан Соколовский убежден, что в ближайшем будущем Украина обречена на увеличение доли ядерной энергетики в общем балансе электроэнергии производимой в стране.

И это понятно, так как другой альтернативы дешевой атомной электроэнергии у нас просто нет. Все разговоры о наращивании добычи собственного газа или полном переводе теплоэлектростанций на пылеугольное топливо если дадут осязаемый эффект, то очень нескоро. Тем временем цена на углеводороды может резко подскочить уже в 4-м квартале этого года. При этом позиция Москвы по поводу цены газа остается непреклонной — скидка только в обмен на создание СП «Газпрома» и «Нафтогаза» по управлению украинской ГТС.

Не исключено, что нечто подобное россияне хотят провернуть и в отношении «Энергоатома», создав некое межгосударственное объединение в атомной энергетике. Если им это удастся, самостоятельный украинский энергорынок, перестанет существовать. Тут можно также напомнить, что первый маркетинговый офис глобальной сети госкорпорации "Росатом" будет открыт в Киеве. Этот офис уже зарегистрирован в Украине в виде представительства ЗАО "Русатом Оверсиз" (компания госкорпорации "Росатом", отвечающая за продвижение российских атомных технологий на глобальном рынке). Застолбили, так сказать, территорию.

Так что, разговоры о том, что за корпоратизацией "Энергоатома" обязательно последует его "грубая и зримая" приватизация, остаются в плоскости умозрительных предположений.

Но даже если Украина и не пойдет на приватизацию «Энергоатома» инвестиции в атомную энергетику нужны как воздух. Единственный реальный вариант для их получения — это повышение закупочных цен на электроэнергию, вырабатываемую украинскими АЭС. При нынешней практике ценообразования на энергорынке такое повышение приведет к росту цен на электроэнергию для конечного потребителя. Но если на рынке электроэнергии наконец-то будет разрешена реальная конкуренция, атомщики не только смогут заработать на собственную безопасность, но и отрегулируют цену киловатта до рыночно обоснованной, а не спущенной «сверху» в угоду интересам той или иной ФПГ.

Петр Черных (УНИАН)