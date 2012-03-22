«Черкассытеплокоммунэнерго» планирует строительство ТЭЦ на биотопливе

Коммунальное предприятие «Черкассытеплокоммунэнерго» планирует построить в областном центре теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на древесных отходах, установленной электрической мощностью 3 МВт, сообщил журналистам директор предприятия Павел КАРАСЬ в четверг в Киеве.

По его словам, прогнозная стоимость сооружения объекта составляет около 9 млн евро. Компания рассчитывает профинансировать проект за счет привлечения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее «Черкассытеплокоммунэнерго» ввело в эксплуатацию котельную, работающую на щепе мощностью 2,5 Гкал.

Объект обеспечивает тепловой энергией областную больницу и онкологический диспансер.

Этот проект стоимость около 8 млн грн и сроком окупаемостью 2,7 года был профинансирован за счет ранее привлеченного кредита ЕБРР.

Напомним, ранее «Черкассытеплокоммунэнерго» привлекло у ЕБРР кредит на 11,2 млн евро для реконструкции тепловых сетей, установки индивидуальных тепловых пунктов, внедрения когенерационных технологий.

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