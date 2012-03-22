ВР урегулирует вопрос оплаты за экспертизу по энергосбережению

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об энергосбережении» относительно оплаты государственной экспертизы по энергосбережению».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 255 народных депутатов из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в статью 21 Закона Украины «Об энергосбережении» дополнить перечень случаев, когда проведение государственной экспертизы по энергосбережению является обязательным. В частности, предусматривается, что такая экспертиза является обязательной для получения льгот, предусмотренных налоговым и/или таможенным законодательством; приоритетного кредитования мероприятий по обеспечению рационального использования и экономии топливно-энергетических ресурсов; получения безвозвратного ассигнования, целевых государственных и других субсидий, субвенций, дотаций для осуществления мероприятий по обеспечению энергосбережения за счет бюджетных средств.

Законопроектом предусматривается, что государственная экспертиза по энергосбережению осуществляется на платной основе, а требования к определению стоимости услуг по проведению государственной экспертизы по энергосбережению устанавливаются Кабинетом министров Украины.

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