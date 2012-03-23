Украина надеется получить 800 млн евро кредита для повышения безопасности АЭС
Брюссель. Украина надеется до конца года получить кредит на сумму в 800 млн евро для реализации Комплексной программы повышения безопасности энергоблоков на украинских АЭС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил в четверг украинским журналистам директор Департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Никита КОНСТАНТИНОВ.
"Мы ожидаем, что "Евроатом" и Европейский банк реконструкции и развития предоставят до конца года общий заем", - сказал он.
"Мы рассчитываем, что это будет 800 млн евро", - добавил Н.КОНСТАНТИНОВ.
Он отметил, что этот вопрос обсуждался на экспертном уровне с представителями Еврокомиссии.
Представитель украинского министерства подчеркнул, что правительство планирует в любом случае выполнить эту программу, общая стоимость которой, по предварительным оценкам, составляет 12 млрд грн. Вместе с тем, по его словам, получение ссуды "было бы полезным" с учетом низких процентных ставок.
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