Нефть дорожает на заявлениях МЭА по стратегическим запасам сырья

Мировые цены на нефть увеличиваются в пятницу на фоне заявлений Международного энергетического агентства (МЭА) об отсутствии намерений использовать стратегические запасы сырья, хотя инвесторы опасаются перебоев с поставками из-за напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.53 мск выросла на 0,15 доллара, или на 0,14% - до 105,50 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,19 доллара, или на 0,15% - до 123,33 доллара за баррель.

В ходе официального визита в Индию глава МЭА Мария ван дер Хувен подтвердила отсутствие у агентства намерений поставлять нефть из стратегических запасов. Сообщения в СМИ о возможном использовании таких запасов США, Великобританией или Францией она назвала "неподтвержденными слухами".

"Заявления МЭА, безусловно, влияют на котировки нефти в краткосрочной перспективе. Но мы не ожидаем резкого роста цен, по крайней мере до тех пор, пока не произойдет существенного увеличения потребления горючего в США", - говорит аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид ЛЕННОКС, чьи слова цитирует агентство Bloomberg.