ЕС готов вступить в диалог о развитии украинской ГТС с Киевом и Москвой - Эттингер

Брюссель. Европейский Союз готов вступить в диалог с Киевом и Москвой относительно развития украинской газотранспортной системы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам вечером 22 марта после встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР.

“Мы готовы вступить в трехсторонний официальный диалог. И я думаю, что нам следует, и мы делаем все для реализации взаимовыгодного эффекта для всех – поставщика, то есть России и “Газпрома”, Украины как потребителя и транзитера, а также страны хранения, и для ЕС”, - сказал комиссар.

“Каждый имеет свой интерес, но мы имеем все общий интерес, и я уверен, что мы добьемся результата”, - добавил Г.ЭТТИНГЕР.