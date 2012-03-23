Украина до июля может получить 300 млн. евро на реконструкцию ГТС
Брюссель.Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР надеется, что Украина до июля получит 300 млн. евро на первый этап реконструкции своей газотранспортной системы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал журналистам вечером 22 марта после встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.
“Мы имеем хороший анализ от экспертов, и теперь мы, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, а также другие участники, должны принять решение, и наша договоренность касалась принятия подхода к первой модели самое позднее до июня-июля этого года», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.
Ю.БОЙКО, в свою очередь, еще до начала встречи с комиссаром уточнил украинским журналистам, что 300 млн. евро от европейских финансовых институтов планируется использовать на первый этап модернизации украинской газотранспортной системы, в частности, на замену частей газопровода “Уренгой – Помары - Ужгород”.
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