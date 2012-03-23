Цены на нефтепродукты в Украине за неделю выросли на 0,8%

С 16 по 23 марта 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,7 – 0,9% (в среднем на 0,8%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 16 по 23 марта 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 0,8% - с 9,69 грн/литр до 9,77 грн/литр;

на бензин А-92 – увеличились на 0,9% - с 10,22 грн/литр до 10,31 грн/литр;

на бензин А-95 – увеличились на 0,9% - с 10,54 грн/литр до 10,63 грн/литр;

на дизельное топливо – увеличились на 0,7% - с 9,81 грн/литр до 9,88 грн/литр.

Как отметили в компании, сегодня в нескольких крупных сетях АЗС цены выросли. В частности, крупнейшая розничная сеть – «Приват» – повысила стоимость дизтоплива на 10 коп. – до 9,80 грн/литр. Стоимость бензинов осталась на прежнем уровне.

Кроме того, в сетях АЗС «ОККО» и WOG подорожал бензин А-95 – на 15 коп. и 11 коп. – до 11,20 грн/литр и 11,19 грн/литр соответственно. Цены на дизтопливо в указанных сетях выросли на 10 коп. – до 10,25 грн/литр и 10,29 грн/литр соответственно. Бензин А-92 также подорожал на 4 коп. (ОККО) и 10 коп. (WOG) – до 10,79 грн/литр и 10,80 грн/литр.

Значительный скачок цен зафиксирован в сети АЗС «ЛУКОЙЛ», где бензины А-92 и А-95 подорожали на 16 коп. и 30 коп. – до 10,75 грн/литр и 11,29 грн/литр. Стоимость ДТ повысилась на 26 коп. – до 10,25 грн/литр.

На 10 коп. выросли также цены в сети АЗС Shell. Так, бензины А-92 и А-95 достигли отметок 10,79 грн/литр и 11,09 грн/литр, а дизтопливо – 10,19 грн/литр.

Напомним, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

Кроме того, в январе 2012 г. вступили в силу новые ставки акцизных сборов на бензины и дизтопливо, которые были проиндексированы на 8,9%. Таким образом, акциз на бензин повысился со 182 евро/тонна до 198 евро/тонна, что эквивалентно 18 коп./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.