Украине нужно еще много сделать для выполнения обязательств перед Энергосодружеством

Брюссель. Украине предстоит еще многое сделать для выполнения обязательств перед Энергетическим содружеством.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует шестой совместный отчет о выполнении Меморандума между Украиной и ЕС о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли на протяжении 2011 года, подписанный 22 марта в Брюсселе министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО и комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ.

В документе, в частности, обращается внимание на необходимость выполнения обязательств перед Энергетическим содружеством в области открытия рынков электроэнергии и газа.

“Украина должна как можно скорее согласовать с Секретариатом Энергетического содружества План действий и "дорожную карту" по внедрению энергетического законодательства ЕС в рамках Договора об Энергетическом содружестве”, - отмечается в отчете.

В документе обращается внимание на то, что в повестке дня остается выполнение значительного объема работ по подготовке и принятию законов и подзаконных актов, которое должно осуществляться в том числе путем консультаций с Секретариатом Энергетического содружества.

В документе стороны уделили отдельное внимание обеспечению финансовой жизнеспособности НАК “Нафтогаз Украины” “путем установления соответствующего уровня тарифов, в том числе для бытовых потребителей”. При этом стороны отметили, что в этом контексте вопрос социального значения приобретает все большее значение.

В отчете также содержится обеспокоенность отсутствием продвижения во внедрении законодательства, которое бы предоставляло Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), необходимый уровень независимости – новый проект закона разрабатывается с 2007 года.

Справка УНИАН. Украина и ЕС подписали Меморандум о понимании относительно сотрудничества в энергетической отрасли 1 декабря 2005 года. Он состоит из 5 “дорожных карт”, которые охватывают ядерную безопасность, интеграцию рынков электроэнергии и газа, безопасность энергоснабжения и транзита углеводородов, угольную отрасль, а также энергоэффективность и развитие возобновляемых источников энергии.

24 сентября 2010 года Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству и с 1 февраля 2011 года стала полноправным членом этой организации.

Участниками Энергетического содружества является Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Газовый" провал: зачем Украина переводит стрелки на ЕС?