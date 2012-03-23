Тесная интеграция с Украиной невозможна без прозрачности в энергосфере - Фюле

Брюссель. Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ считает, что усиление интеграции с Украиной невозможно без прозрачности в украинской энергетической сфере.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе пресс-секретарь комиссара Петер СТАНО, об этом комиссар заявил 22 марта во время встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

“Общая цель украинского правительства иметь более тесную интеграцию с ЕС не может быть достигнута без прозрачности в энергетической сфере”, - заявил Ш.ФЮЛЕ.

В связи с этим он напомнил обязательства, взятые Украиной при присоединении к соглашению об Энергетическом содружестве, а также положения Соглашения об ассоциации о сотрудничестве в сфере энергетики.

Ш.ФЮЛЕ напомнил также желание Евросоюза принимать участие в трехстороннем диалоге с Киевом и Москвой относительно модернизации украинской газотранспортной системы.

Говоря о Соглашении об ассоциации, еврокомиссар подчеркнул, что ее подписание будет зависеть от политических условий в Украине, в частности, от уважения Киева к общим ценностям и верховенству права.