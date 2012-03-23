Россия с 1 апреля повышает пошлину на экспорт нефти на 12%

Экспортная пошлина на нефть из Российской Федерации с 1 апреля 2012 года повысится на 12% или на 49,5 доллара - до 460,7 долл. за тонну с 411,2 долл. за тонну в марте.

Соответствующее постановление правительства РФ размещено в пятницу на его официальном сайте.

Льготная экспортная пошлина на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 апреля повысится на 37,1 долл. - до 241,5 долл. за тонну с 204,4 долл. за тонну в марте.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в апреле составит 304 долл. против 271,4 долл. в марте, повышенная экспортная пошлина на бензин - 414,6 долл. против мартовских 370,1 долл.

Пошлина на пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен и прочие сжиженные газы составит с 1 апреля 158,6 долл. за тонну против 157,3 долл. в марте.

Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты «60-66» введена в РФ с 1 октября 2011 года. Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 долл. за тонну, а 60%. Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть. С 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть.