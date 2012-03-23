«Нафтогаз» 26 марта назовет оценщика украинской ГТС

26 марта 2012 года в 11:00 в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 6) состоится раскрытие окончательных предложений конкурсных торгов на закупку услуг по оценке стоимости активов газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что данное мероприятие состоится при участии заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима ЧУПРУНА.

Как сообщал УНИАН, на участие в тендере по определению оценщика украинской ГТС подали заявки четыре компании: ЧП «Томас&Симонова» (г. Киев), «Дафф Энд Фелпс» (США), ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев), ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев).

Напомним, оценка стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины проводится ради реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» путем выделения магистральной транспортной сети и газохранилищ (ДК «Укртрансгаз») из компании в отдельную независимую компанию, 100% акций которой остается в собственности государства. Все работы нужно завершить до 1 августа 2012 года.

Оценщик должен разработать методологию оценки. Методология должна объяснять базовые подходы (рыночный (аналоговый), стоимостный) и должна объяснять технику и методологию получения оценки стоимости активов. Методология должна коротко указывать основные особенности оценки стоимости активов на рынках, которые развиваются, и должна отображать преимущества и недостатки описанных методов оценки.

В качестве обеспечения предложения участники тендера должны внести 350 тыс. грн задатка. Квалификационные критерии требуют от участников предоставления информации об опыте работы за последние три года. В частности, проведение оценки справедливой стоимости не менее 10 тыс. объектов основных средств в каждом индивидуальном проекте в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ; оценки бизнеса в нефтегазовой отрасли в Украине и/или СНГ (показатель объема реализации хотя бы у одного из клиентов участника должен быть не менее 1 млрд грн в год); опыт должен включать не менее четырех индивидуальных проектов.

Реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.