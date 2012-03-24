Два человека погибли в неработающей шахте в Макеевке

В Макеевке Донецкой области в горной выработке неработающей шахты найдены двое погибших и один пострадавший.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 23 марта в 23.15 в с. Землянки Кировского района г. Макеевки в горную выработку неработающей шахты „Бутовская”, находящейся на балансе ГП „Макеевуголь”, несанкционированно проникли три человека, которые через родственников обратились за помощью.

24 марта в 5.30 двумя отделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля на глубине 200 м найдены 2 погибших и 1 пострадавший в тяжелом состоянии.