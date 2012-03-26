В восьми областях Украины из-за ненастья обесточены 86 населенных пунктов

Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) и в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 86 населенных пунктов в восьми областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Без света остались в Черкасской области 28 населенных пунктов, в Житомирской – 22, в Ривненской – 12, в Кировоградской – 7, в Волынской – 6, в Черниговской – 5, в Киевской – 4, в Днепропетровской – 2 населенных пункта.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.