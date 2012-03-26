Цена нефти падает на фоне негативной статистики из США

На мировых торгах в понедельник, 26 марта, цены на нефть снижаются на фоне негативной статистики из США.

Так, сСтоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже упала на 0,33 доллара, или на 0,31% - до 106,54 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,3 доллара, или на 0,24% - до 124,83 доллара за баррель.

Продажи новых домов в США в феврале снизились на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем января и составили 313 тысяч. Первоначальный показатель за январь был пересмотрен до 318 тысяч с 321 тысячи.Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.

Кроме того, инвесторы продолжают опасаться замедления темпов экономики Китая, передает Bloomberg.