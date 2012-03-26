Ко второму этапу конкурса на определение оценщика ГТС допущены 3 компании

Сегодня, 26 марта, в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при участии представителей СМИ состоялось раскрытие окончательных предложений конкурсных торгов на закупку услуг по оценке стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, сообщили УНИАН в пресс-службе НАКа.

Закупка услуг по оценке активов украинской ГТС проводится компанией во исполнение соответствующего поручения Кабинета министров Украины.

Согласно выбранной процедуры двухступенчатых торгов, к участию во втором этапе были допущены три компании: ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев, Украина, цена предложения 4 100 тыс. грн.), компания «Дафф энд Фелпс» (Нью-Йорк, США, цена предложения 4 400 тыс. грн.) и ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев, Украина, цена предложения 5 920 тыс. грн.). Частное предприятие «Томас & Симонова» (г. Киев, Украина) не выполнило условий подачи конкурсных заявок, а именно не предоставило подтверждение опыта работы по оценке и подтверждение наличия сотрудников соответствующей квалификации, поэтому его предложение было отклонено на первом этапе конкурса.

Заместитель председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун, в частности, отметил, что «нам необходимо знать, сколько стоит наша уникальная система с ее транспортными возможностями для того, чтобы определиться с эффективной моделью ее использования».

Первый этап конкурсных торгов на закупку услуг по оценке стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украине, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, состоялся 27 февраля 2012 года. Предварительные предложения конкурсных торгов на участие в закупке услуг по оценке подали четыре компании: Частное предприятие «Томас & Симонова» (г.Киев, Украина), компания «Дафф энд Фелпс» (Нью-Йорк, США), ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев, Украина) и ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев, Украина).

Компания также направляла приглашения на участие в конкурсе таким известным в мире консалтинговым компаниям, как «Делойт Туш Томацу Лимитед», КПМГ, «Эрнст энд Янг» и «ПрайсвотерхаусКуперс».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.