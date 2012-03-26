"Нафтогаз" прогнозирует снижение стоимости российского газа во втором квартале

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение стоимости закупаемого в России газа во втором квартале

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня журналистам в Киеве.

«Я думаю, будет немного ниже, чем в первом квартале», - сказал он.

При этом он напомнил, что цена газа, закупаемого в России, в первом квартале составляет около 416 долл. за тыс. куб. м.

В.Чупрун не уточнил конкретной стоимости газа на второй квартал 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ устанавливается поквартально. Цена российского природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за 1 тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за 1 тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за 1 тыс. куб. м.

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