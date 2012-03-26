Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен для планового ремонта

Энергоблок №4 Запорожской АЭС 25 марта в 00 часов 01 минуту отключен от сети и выведен в плановый капитальный ремонт.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, ремонт продлится до 10 июня 2012 года (продолжительность ремонта 78 дней)».

По данным информцентра, в период ремонта запланировано выполнить капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой активной зоны и контролем корпуса реактора изнутри, капитальный ремонт турбины паровой К-1000-60/1500-2, капитальный ремонт технологически взаимосвязанного оборудования: турбогенератора ТВВ-1000 (GT-4), возбудителя БВД-4600 (GE-4), выключателя КАГ-24 (Г-4-0) и токопровода (ТГ-4), а также ряд иных регламентных и сверхрегламентных работ.

Сейчас в сети находятся 5 энергоблоков ЗАЭС, суммарное поступление инертных радиоактивных газов в атмосферу от энергоблоков ЗАЭС составляет 0,1% от допустимого уровня. Радиационный фон на промплощадке - 10 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения атомной станции.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

ЗАЭС вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

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