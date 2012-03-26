"Нафтогаз" планирует завершить оценку ГТС до конца июня

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует завершение оценки газотранспортной системы (ГТС) Украины до конца июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сегодня журналистам в Киеве.

«Я думаю, до конца июня оценка будет сделана», - сказал он.

При этом он добавил, что оценка проводится во избежание каких-либо спекуляций в данном вопросе и в газовых переговорах с Россией.

Кроме того, по его словам, оценка ГТС будет необходима в случае принятия решения о создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией и ЕС.

Также В.Чупрун отметил, что до конца первого полугодия ЕС должен определиться с решением о финансировании модернизации ГТС Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» состоялось раскрытие окончательных предложений конкурсных торгов на закупку услуг по оценке стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры.

Согласно выбранной процедуры двухступенчатых торгов, к участию во втором этапе были допущены три компании: ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев, Украина, цена предложения 4 100 тыс. грн.), компания «Дафф энд Фелпс» (Нью-Йорк, США, цена предложения 4 400 тыс. грн.) и ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев, Украина, цена предложения 5 920 тыс. грн.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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