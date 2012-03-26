За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 1,5%

С 19 по 26 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-4,3% (в среднем на 1,5%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 марта средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,5%, или 60 грн./тонна, – до 12 600 грн/тонна; на бензин А-92 – увеличились на 4,3%, или 530 грн/тонна, – до 12 990 грн/тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,9%, или 120 грн/тонна, – до 13 530 грн/тонна; на дизельное топливо – увеличились на 0,4%, или 40 грн/тонна, – до 10 800 грн/тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.