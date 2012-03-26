S&P предупреждает Россию о снижении рейтингов, если нефть Urals подешевеет до 60 долл.

14:22, 26 марта 2012
Энергетика
0

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в случае стрессового сценария, предусматривающего снижение средней цены на нефть марки Urals до $60, может снизить суверенный долгосрочный рейтинг России сразу на три ступени, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Standard & Poor's, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Мы считаем, что снижение цен на нефть на $10 прямо и косвенно приведет к снижению госдоходов на 1,4% ВВП», – говорится в сообщении агентства, которое цитирует РИА «Новости».

«В случае стрессового сценария, при котором цена барреля Urals упадет и останется в среднем на уровне $60, можно будет ожидать... дефицита выше 8% ВВП. При этом сценарии долгосрочные рейтинги России могут снизиться на три ступени», – предупреждает агентство.

В настоящее время Россия имеет следующие рейтинги S&P: по обязательствам в иностранной валюте – долгосрочный BBB со стабильным прогнозом и краткосрочный A-3; по обязательствам в национальной валюте – долгосрочный BBB+ со стабильным прогнозом и краткосрочный А-2.

Сейчас нефть Urals торгуется на уровне $120 за баррель.

Во время финансового кризиса в 2009 году цена Urals упала до $50, однако тогда рейтинговые агентства снижали рейтинги России только на одну ступень. По словам аналитиков, возможное снижение на три ступени демонстрирует тот факт, что Россия становится все более зависимой от нефти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter