S&P предупреждает Россию о снижении рейтингов, если нефть Urals подешевеет до 60 долл.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в случае стрессового сценария, предусматривающего снижение средней цены на нефть марки Urals до $60, может снизить суверенный долгосрочный рейтинг России сразу на три ступени, говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Standard & Poor's, который имеется в распоряжении УНИАН.

«Мы считаем, что снижение цен на нефть на $10 прямо и косвенно приведет к снижению госдоходов на 1,4% ВВП», – говорится в сообщении агентства, которое цитирует РИА «Новости».

«В случае стрессового сценария, при котором цена барреля Urals упадет и останется в среднем на уровне $60, можно будет ожидать... дефицита выше 8% ВВП. При этом сценарии долгосрочные рейтинги России могут снизиться на три ступени», – предупреждает агентство.

В настоящее время Россия имеет следующие рейтинги S&P: по обязательствам в иностранной валюте – долгосрочный BBB со стабильным прогнозом и краткосрочный A-3; по обязательствам в национальной валюте – долгосрочный BBB+ со стабильным прогнозом и краткосрочный А-2.

Сейчас нефть Urals торгуется на уровне $120 за баррель.

Во время финансового кризиса в 2009 году цена Urals упала до $50, однако тогда рейтинговые агентства снижали рейтинги России только на одну ступень. По словам аналитиков, возможное снижение на три ступени демонстрирует тот факт, что Россия становится все более зависимой от нефти.