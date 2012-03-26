На модернизацию теплосетей «Киевэнерго» необходимо 10,1 млрд грн — немецкие эксперты

Компания ECHI (Energieconsulting Heidelberg International, Германия) по итогам технического аудита столичных тепловых сетей по заказу ПАО «Киевэнерго» определила сумму, необходимую на модернизацию теплосетей столицы — 10,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении «Киевэнерго», переданном УНИАН.

«Вывод независимых экспертов подтверждает единственно правильный путь развития городской системы теплоснабжения – инвестировать в ее модернизацию. Это миллиарды гривен, которые без нагрузки на городской бюджет можно привлечь только в рамках государственно-частного партнерства. Потеря времени в данном случае приведет к необратимым процессам разрушения системы теплоснабжения Киева, угрозе безопасности киевлян, росту затрат на поставку тепла и потере его качества», – считает генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко.

Немецкие эксперты рекомендовали заменить около 60% трубопроводов с постепенным отказом от центральных тепловых пунктов (ЦТП) и установкой индивидуальных (ИТП). При этом здания должны быть оборудованы приборами учета тепла.

По мнению экспертов, эксплуатация теплового хозяйства Киева без существенных изменений приведет к ухудшению услуг, предоставляемых потребителям, и увеличению потерь тепла.

Ориентировочные затраты на реализацию проекта – 10,1 млрд грн. Результатом этих капиталовложений станет улучшение надежности теплоснабжения города и экономический эффект и для Компании, и для потребителей.

Напомним, что в 2011 году ПАО «Киевэнерго» и немецкая компания ECHI договорились о проведении технического аудита теплосетей Киева. Цель аудита – определить инвестиционные приоритеты модернизации теплосистемы столицы.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

ПАО «Киевэнерго» входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). ДТЭК является вертикально-интегрированным холдингом с производственной цепочки от добычи и обогащения угля до генерации и дистрибуции электроэнергии.