Янукович принял участие в первом пленарном заседании Сеульского саммита

В Сеуле Президент Украины Виктор Янукович принял участие в первом пленарном заседании Саммита по вопросам ядерной безопасности на тему «Укрепление физической ядерной безопасности путем усиления национальных возможностей».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, к участию в Сеульском саммите приглашены главы государств и правительств, высокопоставленные должностные лица из 53-х стран мира, представители ООН, Европейского Союза, МАГАТЭ и Интерпола. Первый Саммит по вопросам ядерной безопасности состоялся в Вашингтоне в апреле 2010 года.

Перед началом первого пленарного заседания Саммита по вопросам ядерной безопасности В.Янукович пообщался с главами государств-участниц Сеульского форума: Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым, Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, Президентом Финляндии Саули Ниинистё, Президентом Социалистической Республики Вьетнам Чионг Тан Шангом.