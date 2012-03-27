Цена нефти обвалилась на фоне негативного прогноза развития экономики ЕС

На мировых торгах во вторник, 27 марта, цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов относительно замедления темпов роста европейской экономики.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже снизилась на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 106,79 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,3 доллара, или на 0,24% - до 125,35 доллара за баррель.

Накануне глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что высокие цены на нефть уже нанесли ущерб экономике Европы, отрицательно отразившись на потребительских расходах и других показателях. По его словам, возможно дальнейшее падение спроса на топливо, и пока нельзя с уверенностью сказать, насколько сильно оно замедлит темпы роста экономики региона.

Кроме того, участники рынка с пессимизмом восприняли прогнозы аналитиков по запасам "черного золота" на оптовых складах США, передает Bloomberg.