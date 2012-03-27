Украина реализует многоуровневый подход к обеспечению ядерной безопасности

Проблемы обеспечения физической и эксплуатационной ядерной безопасности должны решаться комплексно.

Такое убеждение выразил Президент Украины Виктор Янукович в ходе Саммита по вопросам ядерной безопасности в Сеуле, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«Анализ самых масштабных аварий в ядерной отрасли - на Чернобыльской АЭС в Украине и АЭС «Фукусима-1» в Японии - подтверждает необходимость именно такого подхода. Эти аварии засвидетельствовали - без эксплуатационной ядерной безопасности не может быть обеспечена физическая ядерная безопасность», - отметил В.Янукович.

В этом контексте глава государства поблагодарил международное содружество за поддержку, которую получила Украина в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы. «Прошлогодняя Киевская международная конференция доноров была успешной, и 26 апреля Украина начинает строительство нового конфайнмента над аварийным блоком Чернобыльской атомной станции», - сказал он.

В.Янукович подчеркнул: в нашем государстве реализуется многоуровневый, интегрированный подход к обеспечению ядерной безопасности. «С введением соответствующего комплексного определения системы возможных угроз - так называемой национальной проектной угрозы - государственная система физической защиты получила эффективный инструмент для проектирования, обновления и оценки систем физической защиты ядерных и других радиационно опасных объектов», - сказал он.

Таким образом, отметил Президент, применение в рамках ядерной политики Украины интегрированного подхода позволило учесть разные аспекты физической и эксплуатационной безопасности.

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