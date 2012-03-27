НКРЭ увеличила прогнозную рыночную цену электроэнергии на апрель на 1,3%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на апрель на 1,3% - до 679,39 грн за МВт/ч (без НДС), по сравнению с установленной для марта.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее постановление НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, в марте НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию на март на 4% - до 670,94 грн за МВт/ч (без НДС), по сравнению с установленной для февраля.

НКРЭ прогнозирует, что в 2012 году рост прогнозной оптовой цены на электроэнергию не превысит 10%.

В 2011 году прогнозная оптовая цена выросла на 17,7% - с 527,12 грн за МВт/ч, установленных для января, до 620,32 грн за МВт/ч для декабря.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.