Минприроды не будет согласовывать проекты строительства ГЭС без общественного обсуждения

Территориальные органы Министерства экологии и природных ресурсов не будут согласовывать проекты строительства ГЭС на карпатских реках без предварительного общественного обсуждения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, такая договоренность была достигнута между руководителем общественной организации «Национальный экологический центр» Ярославом Мовчаном и министром экологии и природных ресурсов Украины Николаем Злочевским.

Н.Злочевский поручил руководителям территориальных управлений в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 2 апреля, после заседания коллегии Минприроды в Киеве, провести встречу с экологическими общественными организациями для информирования о согласовании документов строительства малых ГЭС на карпатских реках.

Во встрече также примут участие руководители Государственной экологической инспекции в соответствующих областях.

Напомним, в ноябре 2011 года Закарпатский облсовет принял постановление «Об утверждении схемы размещения малых ГЭС на территории Закарпатской области». По информации «Национального экологического центра», подобные решения также инициированы во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

«Мы заинтересованы, чтобы природа Карпат была сохранена. Экологические общественные организации - наши партнеры в этом деле», - отметил Н. Злочевский.

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