«Днепроэнерго» намерено привлечь кредитную линию на 220 млн грн

ПАО «Днепроэнерго» объявило тендер на привлечение возобновляемой кредитной линии на 220 млн грн или в иностранной валюте в эквивалентной сумме сроком на 1 год.

Об этом сообщает на сайте государственных закупок.

Тендерные предложения принимаются до 25 апреля 2012 года. Раскрытие тендерных предложений состоится в тот же день.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – один из ведущих украинских производителей электроэнергии и тепла. Установленная мощность ТЭС компании – 8185 МВт. В состав компании входят Запорожская ТЭС (3600 МВт), Криворожская ТЭС (2820 МВт) и Приднепровская ТЭС (1765 МВт).

72,85% акций «Днепроэнерго» принадлежит ДТЭК – крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергетической компании Украины. ДТЭК входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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