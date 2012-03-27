Строительство объекта «Укрытие» на ЧАЭС начнется 26 апреля
Строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС начнется 26 апреля текущего года.
Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил во время общения с украинскими журналистами в Сеуле, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
По его словам, сбор средств на строительство объекта – это общее достижение мирового сообщества. «Украина стала активным участником международного сотрудничества в направлении обеспечения ядерной безопасности. И это чувствуют наши партнеры со всего мира», - отметил В.Янукович.
В.Янукович напомнил о еще одной инициативе Украины – создании научно-исследовательского центра мирового уровня на Чернобыльской АЭС. «25 лет опыта, который имеет Украина, полезно было бы использовать всему миру», - сказал глава государства.
По мнению Президента, в подготовке концепции создания такого центра вполне естественным было бы участие Японии, имеющей опыт ликвидации аварии на АЭС «Фукусима».
Как сообщалось, 19 апреля 2011 года Украина совместно с партнерами-донорами Чернобыльских фондов провела Конференцию по сбору средств для завершения чернобыльских проектов (донорскую конференцию).
По ее результатам 31 страна, а также Европейская комиссия и ЕБРР согласились предоставить «львиную долю» необходимой суммы средств - было собрано около 550 млн евро.
После Конференции работа по сбору средств не прекращалась, и ряд стран и международных институтов объявили о выделении необходимых дополнительных финансовых ресурсов.
Потребность в средствах на реализацию чернобыльских проектов - 740 млн евро. В июле в Администрации Президента сообщили, что Украина завершила сбор дополнительных донорских средств на реализацию чернобыльских проектов.