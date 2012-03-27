В Украине будут высаживать плантации энергетической вербы под заказ

Впервые в истории развития альтернативной энергетики в Украине компания SALIX energy приступила к этапу заключения договоров на проведение работ по высадке плантаций энергетической вербы «под ключ» на подготовленных заказчиком землях, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, рентабельность использования для традиционных сельскохозяйственных культур земель может быть в 2-2,5 раза выше при высаживании на них технической сельхозкультуры – энергетической вербы (salix viminalis). Эта культура относится к быстрорастущим энергетическим растениям, специально выведенным для целей биоэнергетики. Промышленная плантация вербы является активным адсорбентом углекислого газа из атмосферы, не нарушает биологическое равновесие и разнообразие в окружающей природе, обеспечивает возврат в почву более 60% микроэлементов с опавшей листвой. Кроме этого, она в 5-7 раз меньше истощает землю по сравнению с зерновыми. Уникальной с точки зрения ведения агробизнеса является способность плантации вербы приносить прогнозируемо высокий урожай - до 90 т\га биомассы ежегодно в течение 18-20 лет. Следовательно, получение прибыли от плантации происходит на протяжении длительного периода времени, при этом требуются только незначительные поддерживающие вложения по уходу за растениями. Все эти особенности делают бизнес по выращиванию энергетической вербы инвестиционно привлекательным. Именно по этим причинам в странах Евросоюза активно развивается направление по созданию промышленных плантаций для получения альтернативного биотоплива.

Потенциально заинтересованными в услуге по высадке являются три сегмента компаний. К первому относятся крупные аграрные холдинги и перерабатывающие предприятия, которые владеют большим банком земли и производственными мощностями по переработке сельхозпродукции (производители зерна и продуктов его переработки, тепличные комбинаты, птицефабрики). Они заинтересованы в использовании малопродуктивных земель с максимальной рентабельностью, а также в замещении природного газа как источника тепловой энергии для своих технологических нужд. Второй сегмент состоит из теплогенерирующих компаний – коммунальных газовых котельных, цель которых - повышение энергоэффективности и снижение тарифов. Это могут быть и компании, работающие по «зеленому» тарифу, которые проектируют и строят тепло-электростанции на твердом биотопливе. В третьей группе - заводы по производству древесных пеллет и/или брикетов, заинтересованные в стабильных по цене и объемам поставках биомассы для загрузки своих мощностей.

«Наша компания ответственно подходит к этому этапу своего развития. Мы не только тщательно взвешиваем все риски и выгоды подобных проектов, критически анализируем собственный накопленный опыт, но и учитываем мнение зарубежных и отечественных консультантов. В результате мы пришли к следующему выводу: если рассматривать заложение плантации как самостоятельный инвестиционный проект, то расчеты свидетельствуют о том, что его окупаемость начинается уже при первом сборе урожая, то есть через 3-4 года после высадки. В дальнейшем собственник плантации, продавая твердое биотопливо, получает прибыль ежегодно. А если он одновременно является и потребителем биотоплива, то окупаемость вложений в плантацию достигается также и двух-трехкратной экономией на отоплении по сравнению с затратами на газ», - комментирует Юрий Наврузов, директор по стратегическому развитию SALIX energy.

Справка УНИАН. Агро-энергетическая компания SALIX energy работает на рынке биоэнергетики с 2010 года и является первым в Украине поставщиком биотоплива, полученного из экологически чистой и специально выведенной энергетической культуры – энергетической вербы (саликса). Центральный офис расположен в Киеве, региональные - на Волыни и во Львовской области. Плантации компании расположены в Волынской области. На март 2012 года их площадь достигает 190 Га. В планах компании – высадка плантации на площади 600 га весной 2012 года.