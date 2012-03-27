Москва. Следующий Саммит по ядерной безопасности пройдет в Нидерландах в 2014 году.

Об этом говорится в коммюнике Сеульского саммита по ядерной безопасности 2012 года, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Мы продолжим добровольно прилагать серьезные усилия по укреплению физической ядерной безопасности и реализации политической приверженности на этот счет. Мы приветствуем информацию о достигнутом после Вашингтонского саммита прогрессе в области физической ядерной безопасности, которая представлена участниками в ходе Сеульского саммита. Следующий Саммит по физической ядерной безопасности состоится в Нидерландах в 2014 году», - говорится в документе.

Кроме того, лидеры, собравшиеся в Сеуле 26-27 марта 2012 года, вновь подтверждают политическую приверженность решениям Вашингтонского саммита по ядерной безопасности 2010 года, направленным на укрепление физической ядерной безопасности, снижение угрозы ядерного терроризма и предотвращение приобретения ядерных материалов террористами, преступниками или другими неуполномоченными субъектами. Подчеркивается, что ядерный терроризм по-прежнему представляет собой одну из наиболее серьезных угроз международной безопасности. Устранение этой угрозы, учитывая её потенциальные глобальные политические, экономические, социальные и психологические последствия, требует решительных национальных мер и взаимодействия на международном уровне, считают лидеры, принимающие участие в саммите.

Также в коммюнике подтверждаются общие цели в сфере ядерного разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии.

Кроме этого, отмечая факт аварии на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года и взаимосвязь между физической ядерной безопасностью и технической ядерной безопасностью, лидеры считают, что необходимы непрерывные усилия, с тем чтобы проблемы технической ядерной безопасности и физической ядерной безопасности рассматривались на согласованной основе, что поможет обеспечить надежное и безопасное мирное использование ядерной энергии.

Как сообщал УНИАН, в Сеульском саммите по ядерной безопасности принимает участие Президент Украины Виктор Янукович.