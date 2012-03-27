Энергетическое содружество признало важность ГТС для энергобезопасности Европы

Модернизация украинской газотранспортной системы (ГТС) и увеличение ее эффективности усилит энергетическую безопасность Европейского Региона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, об этом идет речь в выводах 24-го заседания Группы высокого уровня Энергетического содружества, которое состоялось 23 марта 2012 года в г. Вене (Австрия).

Согласно выводам, «модернизация украинской газотранспортной системы и увеличение ее эффективности усилит и будет поддерживать энергетическую безопасность региона. Модернизация украинской ГТС и бесперебойное снабжение - это важный фактор для безопасности функционирования единственного европейского газового рынка и может иметь ключевую роль в имплементации Газового кольца Энергетического содружества».

В выводах также отмечено, что «Европейская комиссия, а также ЕБРР и Всемирный банк подтвердили о своей поддержке относительно модернизации украинской ГТС и тот факт, что ЕК установила цель для ее реабилитации до 2020 года. Более того, Европейская комиссия подчеркнула, что Рабочая группа по вопросам Региональной энергетической стратегии - это также приемлемая основа для дискуссий относительно роли Украины и ее ГТС как с региональной, так и с европейской точки зрения».

В выводах также подчеркнуто, что «важность украинской ГТС должна быть принята во внимание во время установления целей Региональной энергетической стратегии в контексте энергетической безопасности ЕС и стран Энергетического содружества, согласно которой доступ третьих сторон и прозрачное управление, которые отвечают требованиям Договора об основании Энергетического содружества, должны полностью гарантироваться».

Напомним, Украина является полноправным членом Энергетического содружества с 1 февраля 2011 года.