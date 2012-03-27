«Энергоатом» в 2011 году увеличил прибыль в 2,9 раза

ГП НАЭК «Энергоатом» в 2011 году увеличило чистую прибыль в 2,9 раза, или на 1,555 млрд грн, до 2,38 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, оборот компании в 2011 году составил около 187 млрд грн.

При этом он добавил, что в 2011 году компания уплатила налогов и сборов в размере около 6 млрд грн.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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