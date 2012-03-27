Цена украинской нефти на торгах УМВБ достигла 7,8 тыс. грн за тонну

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 27 марта на аукционных торгах №163 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 8,3%, или на 598,0 грн за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7765,0 грн за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 172,845 тыс. тонн нефти на общую сумму 1,342 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля средневзвешенная цена реализации украинской нефти на аукционных торгах №162 на УМВБ увеличилась на 3,6%, или на 248,0 грн за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7167,0 грн за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. В соответствии с Законом Украины «О нефти и газе», предприятия, доля государства в уставном капитале которых 50% и более, хозяйственные общества, 50% и более акций (долей, паев) которых находятся в уставных капиталах других хозяйственных обществ, акционером которых является государство и владеет в них контрольным пакетом акций, а также дочерние предприятия, представительства и филиалы таких предприятий и обществ, участники договоров о совместной деятельности, и/или лица, уполномоченные договорами о совместной деятельности, заключенными при участии отмеченных предприятий, ежемесячно осуществляют продажу нефти сырой и газового конденсата собственной добычи, а также сжиженного газа - исключительно на биржевых аукционах.