Цена нефти продолжает падать

На мировых торгах в среду, 28 марта, цены на нефть снижаются после публикации экспертных данных по динамике запасов сырья на оптовых складах США.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже упала на 0,52 доллара, или на 0,48% - до 106,81 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,63 доллара, или на 0,5% - до 124,91 доллара за баррель.

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, запасы горючего - на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов, напротив, сократились на 1,4 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Официальные данные по запасам "черного золота" в США за неделю Министерство энергетики опубликует в ходе торгов среды.

Как сообщал УНИАН, на мировых торгах во вторник, 27 марта, цены на нефть упала на опасениях инвесторов относительно замедления темпов роста европейской экономики.