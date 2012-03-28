Оценивать стоимость украинской ГТС будет «Бейкер Тилли Украина ЭК»

«Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК “Нафтогаз Украины”.

“Комитет по конкурсным торгам НАК «Нафтогаз Украины» закончил оценку окончательных конкурсных предложений, предоставленных участниками закупки услуг по оценке стоимости активов украинской ГТС. Победителем по наибольшему количеству баллов было выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г.Киев, Украина). Цена конкурсного предложения ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» составляет 4 100 тыс. грн”, - говорится в сообщении.

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

Как сообщал УНИАН,к участию во втором этапе конкурса по оценке ГТС были допущены три компании: ООО «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев, Украина, цена предложения 4 100 тыс. грн.), компания «Дафф энд Фелпс» (Нью-Йорк, США, цена предложения 4 400 тыс. грн.) и ООО «Эрнст энд Янг» (г. Киев, Украина, цена предложения 5 920 тыс. грн.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.