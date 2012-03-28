«ЛЭО» приостановило массовое отключение должников. Коррективы внесла погода

«Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) из-за снижения температуры воздуха приостановило массовое отключение объектов теплоснабжения Луганской области за долги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Вмешался погодный фактор. На улице похолодало до минусовой температуры. Поэтому, чтобы не заморозить жителей области, мы отложили отключение от энергоснабжения теплопоставляющие предприятия до апреля», - отметил заместитель директора энергосбыта ООО «ЛЭО» Сергей Горобцов.

Также 27 марта не было прекращено электроснабжение и некоторых водопоставляющих предприятий. По словам С.Горобцова, должники в день отключения начали выходить на связь и оплачивать задолженность.

Как сообщал УНИАН, с 26 марта «ЛЭО» начало массовое отключение от электроснабжения объектов водо- и теплообеспечения Луганской области за долги. В этот день от электроснабжения было отключено административное здание ГКП «Теплокоммунэнерго» в городе Антрацит из-за долга в 661 тыс. грн.

На 27 марта было запланировано отключение от электричества объектов: «Лисичансктеплосеть», КП «Стахановтеплообеспечение», «Теплокоммунэнерго» города Алчевск, КП «Водоканал», ООО «Таун сервис», КСП «Лисичанскводоканал», Рубежанское ПУВКХ, Алчесвкое ВКХ, Кременское ПУВКХ, ООО «Аквасервис».