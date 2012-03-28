Еврокомиссия готова способствовать запуску ЕАНТК. Но письмо Бойко не комментирует

Брюссель. Еврокомиссия готова способствовать переговорам относительно запуска Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

“ЕС знает о дискуссиях между коммерческими компаниями относительно реализации проекта ЕАНТК, проекта, который имеет политическую поддержку ЕС. При необходимости и по запросу всех сторон Комиссия может способствовать дискуссиям относительно реализации этого проекта”, - отметили в пресс-офисе.

Как стало известно УНИАН из дипломатических источников, в середине февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко направил письмо Г.Оттингеру, в котором просил содействовать в решении ситуации с поставкой первой партии нефти по нефтепроводам “Одесса-Броды” и “Дружба” в Чехию.

В документе, текстом которого располагает УНИАН, в частности, отмечалось, что в феврале 2012 года с использованием нефтепровода “Одесса-Броды” предусматривалась транспортировка первой партии каспийской нефти на НПЗ в городе Кралупы в рамках достигнутых в ноябре 2011 года договоренностей между ПКН “Орлен” (польский владелец НПЗ в Кралупах), чешской нефтетранспортной “МЕРО”, словацкой нефтетранспортной “Транспетрол”, “Укртранснафтой” и азербайджанской компанией “СОКАР”.

“Впрочем, поставка первой партии каспийской нефти европейским потребителям задерживается из-за невыполнения словацкой стороной ранее достигнутых договоренностей”, - подчеркивается в письме.

“Сегодняшние переговоры, которые по вине словацкой стороны зашли в тупик, уже ставят под сомнение реализацию данного проекта в принципе. Это, по нашему мнению, создает также препятствия другим странам-членам ЕС в получении каспийской нефти по альтернативному маршруту “Одесса-Броды” и реализации соответствующих принципов энергетической безопасности”, - отметил Ю.Бойко.

В пресс-службе комиссара Г.Оттингера отказались комментировать это письмо.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что Еврокомиссия работает над ускорением сотрудничества с надежными поставщиками нефти и хорошо настроена ко всем проектам, направленным на диверсификацию поставщиков и маршрутов поставки нефти.

На сегодня, по данным Еврокомиссии, нефть составляет более трети всего потребления энергоресурсов в Европе. При этом Комиссия ожидает роста зависимости Европы от импорта нефти с нынешних 80% до 90% до 2020 года.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» длиной 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, который соединил морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе г. Броды (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. С самого начала он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европе, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсивном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы до польского Гданьска.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

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