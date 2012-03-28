Украина рассматривает возможность участия в проектах LNG-терминалов в других странах

Украина рассматривает возможность своего участия в зарубежных проектах LNG-терминалов в других странах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ.

Он отметил, что, прежде всего, рассматривается финансовое участие в проектах.

«Участие в капитале», - сказал он, отвечая на вопрос, каким может быть механизм участия.

Более детальной информации по этому вопросу В.Каськив не предоставил.

«У нас очень серьезный прогресс в этом вопросе. Я думаю, что в течение 2-3-х месяцев эта информация имеет шанс стать публичной», - сказал В.Каськив.

Напомним, в ноябре в Риме (Италия), в ходе ХІІ Всемирного LNG-саммита (The World LNG Summit), Украина вступила во Всемирный LNG-клуб.

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