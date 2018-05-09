Осторожно, "Укрытие" на ЧАЭС готовят к "разрезанию ленточки"

Как же любит власть «на камеру» закладывать капсулы, вбивать сваи, разрезать ленточки, запечатлев таким образом свою сопричастность к созданию того, что имеет прямое отношение к «улучшению качества жизни украинцев». На таких мероприятиях можно сделать важные заявления (в надцатый раз), даже убрать мешающую общаться с низами металлическую ограду, так сказать приблизиться к тем, кто поднял на самый верх иерархической лестницы, продемонстрировав свою демократичность. А потом больницы, перинатальные центры, линии «скоростного» транспорта, узловые развязки и прочее «счастье народное» доводится до ума не то что месяцы, а годы. Эти доработки «первооткрыватели» считают не своей виной, ведь не зайдешь в каждый подвал, не осмотришь каждую станцию – времени не хватает в заботах государственной важности, они переводят стрелки на местную власть. Дескать, она ответственна за объекты. В итоге все проблемы ложатся на плечи рядового украинца – пассажира, строителя, водителя, машиниста, атомщика. О последней, особо рисковой сфере, и пойдет речь…

Находясь в Сеуле, Президент Украины Виктор Янукович заявил, что строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС (через 26 лет после аварии) начнется 26 апреля т.г. (в день аварии). Хотя еще в марте во время субботней встречи в Межигорье министр чрезвычайных ситуаций Виктор Балога отрапортовал гаранту, что на станции начались работы по строительству нового саркофага. Тогда он заявил: «В апреле 2012 года мы увидим, как идет монтаж арки на площадке Чернобыльской АЭС». Другими словами, работы идут, но арку поднимут в присутствии Президент к «празднику».

Подобное мы уже проходили. 15 декабря 2000 года последний действующий реактор ЧАЭС «заглушил» второй президент Украины Леонид Кучма, символически повернув ключ аварийной защиты на сцене «Палаца Украины». А потомкам осталось сделать это в реалии, на что, по оценкам экспертов, понадобится не менее 100 лет.

Что касается нового «Укрытия» на ЧАЭС, то на сегодняшний день процесс сбора средств на объект, а также разработка проектов строительства завершены. Деньги собирали всем миром, вернее, со всего мира. На проведенной в Киеве в апреле 2011 года конференции 31 страна, а также Европейская комиссия и ЕБРР согласились предоставить «львиную долю» необходимой суммы - около 550 млн евро. Затем ряд государств и международных институтов объявили о выделении дополнительных финансовых ресурсов.

Строительство продлится до 2015 года. Стоимость «Укрытия» оценивается в 980 млн евро. На площадке недалеко от саркофага будет построена новая арка, которая будет надвинута на действующий объект «Укрытие» и герметизирована. Площадь конфайнмента превысит размер четырех футбольных полей. Срок службы составит около 100 лет. Сооружен он будет из металлических конструкций, их поставку осуществляет итальянская компания Cimolai S.p.a., они предназначены для центрального сегмента нового безопасного конфаймента. Старый саркофаг укреплен, по оценке специалистов, он прослужит, как минимум, еще 15 лет, после чего будет проведен демонтаж некоторых конструкций внутри новой оболочки.

***Строительство НБК - один из пунктов плана работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. План был утвержден странами «G7» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в 1997 году, но Кабинет министров Украины ратифицировал его только летом 2004 года. Общая стоимость работ, которые следует осуществить на ЧАЭС, превышает 1 млрд евро.

Реализация плана по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС финансируется из международного фонда «Укрытие» и со счета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Распорядителем средств выступает ЕБРР, заказчиком работ - ЧАЭС. Подрядчиком строительства НБК - французский консорциум Novarka.

Между тем, не все позитивно относятся к строительству нового «Укрытия». Так, эксперт по энергетической безопасности Владимир Усатенко считает его нецелесообразным. По данным специалиста, которые он обнародовал в эфире одного из телеканалов, место, на котором строятся фундаменты для нового укрытия, является хранилищем ядерных отходов. «На глубине от двух до семи метров там находятся высокоактивные трансураносодержащие изотопы в большом количестве… При сооружении фундаментов сделали небольшой канал с одной и другой стороны, а потом посередине начали устанавливать сваи… Под давлением этого фундамента, впервые в мире, высокоактивные трансураносодержащие элементы будут полностью распространяться по грунтовым водам», - заявил эксперт. Он считает, что четвертый энергоблок ЧАЭС содержит лишь малую долю опасности, которую таит в себе вся станция.

Усатенко подчеркнул, что объект «Укрытие» является безопасным «с ядерной точки зрения». «Там никогда не сможет произойти цепная реакция. Там столько нейтронопоглощающих материалов, что их будет достаточно для того, чтобы заглушить все наши атомные станции полностью, в каком бы режиме они не работали», - сказал он.

При этом эксперт отметил, что сама станция является очень опасным объектом, поскольку в бассейнах выдержки хранится ядерное топливо. По его словам, на территории ЧАЭС находится комплексный могильник, который представляет более серьезную угрозу, так как содержащиеся в нем отходы попадают в грунтовые воды.

По мнению Усатенко, вместо строительства еще одного саркофага необходимо вывезти все отходы из энергоблоков. При этом он добавил, что проект «Арка» разрабатывался на основании французско-немецкой базы данных о Чернобыле, которая содержит недостоверную информацию. «Какое бы ни было правительство (в Украине), оно пользуется одной и той же базой данных, которая была сфальсифицирована в 1992 году», - сказал эксперт.

МЧС размышляет над вопросом полного снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции. Для этого, подтверждает глава ведомства Виктор Балога, необходимо полностью освободить энергоблоки от ядерного топлива. «Так как, если остается хотя бы одна топливная сборка, энергоблок считается действующей ядерной установкой», - заметил министр.

Но это только наброски на будущее, а пока ЧАЭС готовится к встрече с Президентом. И хотя строительство нового «Укрытия», по его словам, должно начаться 26 апреля, можно считать его уже начавшимся. Важно, чтобы после разрезания ленты все шло своим чередом, без эксцессов и традиционного воровства.

Нана Черная (УНИАН)