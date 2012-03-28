«ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» в 2011 году сократил убыток на 35%

ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» в 2011 году сократило чистый убыток на 35%, по сравнению с 2010 годом, до 495,823 млн грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании НКЦБФР.

Согласно сообщению, в 2011 году Одесский НПЗ сократил активы на 20,7%, по сравнению с 2010 годом, до 1,994 млрд грн.

Напомним, в октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ. Крупнейшая в РФ частная нефтяная компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

Справка УНИАН. ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

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