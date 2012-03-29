«Укртрансгаз» получил международные сертификаты ISO и OHSAS

Оператор украинской газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» получил три сертификата соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Как передает корреспондент УНИАН, вручение сертификатов руководству компании прошло в центральном офисе ДК «Укртрансгаз».

Сертификационным органом выступила компания TUV Rheinland.

Как отметил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей Винокуров, наличие международно признанных сертификатов прежде всего должны предоставить заказчикам услуг ДК «Укртрансгаз» по транспортировке и хранению газа (компаниям России, Германии, Франции, Словакии, Польши, Венгрии, Италии, Турции, Румынии и т.п.) независимое, обоснованное подтверждение и уверенность в том, что ДК «Укртрансгаз» - надежный партнер, который гарантирует выполнение контрактных обязательств и обеспечивает эффективность и бесперебойность работы газотранспортной системы Украины.

С.Винокуров отметил, что «международные сертификаты подтверждают, что система управления и выполнения основных технологических процессов в «Укртрансгазе» отвечает требованиям международных стандартов в сферах управления качеством, экологии, безопасности труда и здравоохранения и, безусловно, являются признанием результатов деятельности руководства и всего коллектива».

Как сообщил директор компании «ТЮФ Рейнланд Украина» Владимир Пекер, «руководством и специалистами ДК «Укртрансгаз» выполнена большая работа по разработке, внедрению и улучшению систем менеджмента качества, экологии и производственной безопасности и подтверждено их соответствие международным стандартам и лучшим мировым практикам».

По словам главного инженера ДК «Укртрансгаз» Игоря Лохмана, разработка, внедрение и сертификация интегрированной системы управления «Укртрансгаза» является важным этапом в улучшении деятельности и усовершенствовании единой политики управления и понимания ее на всех уровнях.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, которая представляет собой единый технологический комплекс, работающий в непрерывном рабочем режиме. Общая протяженность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.