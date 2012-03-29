«Нафтогаз» новым кредитом усиливает позиции «Газпрома» на переговорах с Украиной – эксперт

Привлечение НАК «Нафтогаз Украины» кредитной линии в размере 2 млрд долл. у российского «Газпромбанка» усилит позиции «Газпрома» в переговорном процессе с Украиной.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор Института энергетических исследований (Киев) Дмитрий Марунич.

По его словам, привлечение «Нафтогазом» кредита у «Газпромбанка» свидетельствует об ухудшающемся финансовом положением госкомпании.

При этом он добавил, что «Газпромбанк» станет крупнейшим кредитором «Нафтогаза». С учетом предыдущего займа у «Газпромбанка» на сумму 500 млн долл., общий долг «Нафтогаза» перед российской финорганизацией превысит задолженность перед западными кредиторами (1,6 млрд долл.).

«Это усиливает позиции «Газпрома» в переговорном процессе с Украиной и существенно увеличивает вероятность создания двустороннего консорциума по управлению ГТС», – сказал эксперт.

По его мнению, обращает на себя внимание и значительная стоимость обслуживания кредита – 1,5 млрд долл. до 2019 года. «Учитывая финсостояние «Нафтогаза», западные банки не рассматривают компанию в качестве потенциального заемщика», – добавил Д.Марунич.

Кроме того, по его словам, на фоне роста задолженности «Нафтогаза» обращает внимание еще одна опасная тенденция украинско-российских отношений в газовой сфере.

По сообщению Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ, транзит газа в Западную Европу по территории Украины (по ужгородскому коридору) с начала марта снизился на 47% - до 3,6 млрд куб. м. «Это означает, что Россия увеличивает давление на Украину, перенаправляя потоки газа в Европу с украинского маршрута – на т.н. «северный коридор» («Ямал-Европа», «Северный поток»)», – отметил он.

«Поступления от транзита российского газа – один из основных источников доходов для «Нафтогаза». Их падение дополнительно ухудшит финансовое состояние компании и усложнит обслуживание кредитов, которые должны быть возвращены «Нафтогазом», – резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь кредитную линию у российского ОАО «Газпромбанк», 41,7% которого принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», с лимитом 2 млрд долл. для расчетов за газ, который покупается у «Газпрома». Кредит привлекается сроком на семь лет (2012-2019 гг.), ожидаемая стоимость обслуживания кредита составит 1,539 млрд долл. (в том числе в 2012 году – 182,1 млн долл.).