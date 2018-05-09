Место под солнцем

Глобальный кризис солнечной энергетике не помеха

Несмотря на глобальные экономические проблемы, солнечная энергетика продолжает развиваться и в Европе, и во всем мире. Такой вывод однозначно следует из ежегодного отчета Европейской ассоциации фотоэлектрической промышленности (European Photovoltaic Industry Association, EPIA) за 2011 год.

Более того, в прошлом году это развитие было весьма интенсивным, а достигнутые результаты превзошли самые смелые ожидания и прогнозы – мощность фотоэлектрических станций увеличилась на 27,7 ГВт – с 39,7 до 67,4 ГВт, то есть на 70%! Для сравнения: в 2010 году, по уточненным данным, – на 16,6 ГВт. И это тоже очень хороший показатель, если учитывать то, что всего 10 лет назад общая мощность фотоэлектрических станций во всем мире составляла всего 1,8 ГВт.

Фотоэлектрика (преобразование солнечного излучения непосредственно в электрический ток) сейчас развивается интенсивнее, чем ветро- и гидроэнергетика. И, по прогнозам основных международных исследовательских центров, будет наиболее интенсивно развиваться среди всех альтернативных источников энергии и в течение последующих 20 лет.

В настоящее время действующие солнечные электростанции могут ежегодно производить около 80 млрд. кВт/ч. Этого хватает, чтобы круглый год обеспечивать электричеством 20 миллионов домохозяйств.

В 2011 году шесть стран – Италия, Германия, Китай, США, Франция и Япония - ввели в эксплуатацию более 1 ГВт новых мощностей солнечных электростанций каждая. В 2010 году таких показателей достигли только три страны – Германия, Италия и Чехия. При этом 60% мирового прироста мощностей в прошлом году обеспечили Италия и Германия, которые уже долгое время являются лидерами развития фотоэлектрики.

Тон в развитии солнечной энергетики в мире задают европейские страны, обеспечившие в прошлом году 75% (21 ГВт) мирового прироста. Общая мощность построенных в Европе фотоэлектрических электростанций к концу 2011 года превысила 50 ГВт. По оценкам EPIA, теперь европейские ФЭС могут производить более 60 млрд. кВт-ч электроэнергии.

За пределами Европы лидером в развитии солнечной энергетики является Китай. В прошлом году мощность построенных и подключенных там ФЭС увеличилась с 0,9 ГВт до 2,9 ГВт, то есть более чем втрое! Фотоэлектрика интенсивно развивалась и в США – в 2011 году тут было создано 1,6 ГВт новых мощностей солнечных электростанций, вдвое больше, чем в 2010.

Заметим, что это происходит в условиях еще не преодоленного мирового экономического кризиса.

Интересно, что среди этих стран есть как те, которые отказались или собираются отказаться от атомной энергетики (Италия, Германия), так и те, которые отказываться от атомной энергетики вовсе не собираются (США, Франция, Япония и Китай). Можно сделать вывод, что развитие энергетики, работающей на возобновляемых источниках энергии, является осмысленным решением многих государств, независимо от структуры их энергогенерирующих мощностей. Возможно, потому, что такие электростанции способны быстро решать локальные, но от этого не менее острые проблемы потребителей, причем вся произведенная ими энергия – экологически чистая.

Украина движется к лидерству

В прошлом году в рейтинг стран-лидеров в развитии солнечной энергетики, составленный EPIA, впервые попала Украина. Это стало возможным благодаря нескольким солнечным паркам, построенным и введенным в эксплуатацию в 2011 году. В основном - 80-мегаваттному парку "Охотниково" и 100-мегаваттному парку "Перово", который сейчас является крупнейшей действующей ФЭС в мире. Оба солнечных парка, построенные австрийской компанией Activ Solar, расположены в Крыму.

Значение этих парков для энергодефицитного Крыма трудно недооценить. Ведь до этого собственных источников энергии там практически не было, вырабатывалось всего 70 МВт – не более 10% региональной потребности, а ближайший крупный производитель – Запорожская АЭС – находится в 400 км от Симферополя, что означает весьма существенные потери при транспортировке электричества.

А сейчас только один солнечный парк "Перово" будет производить свыше 132 тыс. МВт/ч электроэнергии в год. И это та энергия, которая будет потребляться тут же, на месте, ее хватит, чтобы обеспечить электроэнергией Симферополь!

Еще раз подчеркнем: солнечная энергия – экологически чистая, ее производство не сопровождается вредными выбросами в атмосферу, что для сельскохозяйственного и курортного Крыма имеет первостепенное значение. Впрочем, сегодня это имеет значение для любого региона Украины, уж слишком долго в погоне за киловаттами проблемы безопасности их производства, чистоты окружающей среды оставались на задворках внимания.

Нетрудно подсчитать, что несколько аналогичных солнечных парков не только полностью бы обеспечили потребность Крыма в электроэнергии, но и превратили бы его в поставщика "чистой" энергии в континентальную часть Украины.

Тем не менее, по итогам прошлого года Украина в рейтинге EPIA занимает 15-ю, замыкающую, позицию. Нет, это отнюдь не плохо, поскольку наша страна никогда прежде в такой рейтинг вообще не попадала. Собственно, создание солнечных электростанций в Украине в прошлом году только началось. На сегодняшний день общая мощность всех действующих отечественных ФЭС превысила 188 МВт. Помимо уже упомянутых проектов Activ Solar, реализуются и другие. Чешская группа компаний Ekotechnik Praha продолжает начатое в прошлом году строительство 42-мегаваттной ФЭС в Киевской области, а киевское "Рентехно " – строительство 1,8-мегаватнной электростанции в Винницкой области. Наряду с этим, винницкие власти заявляли, что другая столичная компания "Ренджи Девелопмент" до 2013 года построит в регионе шесть фотоэлектрических станций суммарной установленной мощностью 50 МВт. Израильская SunElectra в начале года объявила о планах построить уже в этом году в Одесской области около 10 СЭС общей мощностью 25-30 МВт. Также большой интерес к украинской фотоэлектрике проявляет один из лидеров отрасли – японский Sharp.

Можно ли назвать такое начало многообещающим? В рейтинге Украину опередили не только такие развитые и экономически стабильные европейские страны, как Италия, Германия, Франция, но и Греция со Словакией (делят 11-е место, в 2011 году они ввели в эксплуатацию по 350 МВт, к концу года мощность ФЭС в этих странах составила по 550 МВт). Грецию сейчас можно назвать самой экономически проблемной страной в Европейском Союзе, но от развития солнечной энергетики она не отказывается!

По объемам введенных мощностей ФЭС в 2011 году Украину опередила даже отнюдь не богатая Индия (300 МВт). Но она поставила перед собой амбициозную задачу – к 2022 г. должно быть создано 20 ГВт промышленных и 2 ГВт бытовых солнечных мощностей. Страна готова потратить на эти проекты около $40-46 млрд. Фотоэлектрику также планируют развивать десятки других азиатских и африканских стран. Например, на территории Туниса планируется создать солнечную электростанцию мощностью 2 ГВт. Компания Nur Energie намерена завершить первый этап строительства уже в 2014 г. Узбекистан недавно объявил о планах в ближайшие годы установить более 1 ГВт солнечных электростанций. Учитывая столь динамичное и повсеместное развитие отрасли, Украина может покинуть рейтинг стран-лидеров по развитию фотоэлектрики так же стремительно, как она в нем появилась.

Нужны действенные стимулы

Как будет развиваться в Украине нетрадиционная энергетика вообще и солнечная энергетика в частности, какие средства для этого нужны – большой вопрос. Во всяком случае, такой документ, как "Энергетическая стратегия Украины до 2030 года", ответа на него не дает.

С 2009 года в Украине действует "зеленый" тариф, назначение которого – стимулировать создание производства чистой электроэнергии, в том числе солнечной. Предусмотрены и другие стимулы – льготный режим налогообложения, а также импорта оборудования, аналогов которого нет в Украине. Очевидно, этим и объясняется прошлогодний скачок в развитии "зеленой" энергетики.

Но уже сейчас, когда, по сути, сделан только первый шаг, атомное, нефтегазовое и угольное лобби пытаются навязать обществу мнение, что такие преференции не по карману небогатой Украине, неадекватны вкладу "зеленой" энергетики в энергообеспечение страны и т.д. Но те или иные наборы преференций есть в более чем сотне стран мира, причем украинский набор – далеко не самый привлекательный. При этом все понимают, что зависимость от поставок природного газа и ядерного топлива из России едва ли обойдется Украине дешевле, но все озвученные сомнения, к сожалению, отнюдь не улучшают настроения инвесторам и тот самый пресловутый инвестиционный климат, который остается основным препятствием для притока зарубежных инвестиций в экономику страны. А отечественные предприниматели, которые хотели бы заниматься "зелеными" энерготехнологиями, испытывают проблемы со стартовым капиталом. Это говорит о том, что стимулы должны быть еще более действенными.

Кроме того, очевидно, что нужно еще и как-то заинтересовывать потребителей. В той же Индии национальная программа предусматривает для граждан 30%-ю компенсацию стоимости солнечных установок и 5%-ный кредит на оставшуюся стоимость. Подобные программы работают сегодня в десятках стран, но, увы, не в Украине.

Глава Госэнергоэффективности Николай Пашкевич прогнозирует, что в этом году ожидаемый прирост мощности солнечных электростанций составит 300 МВт. Это – прошлогодний уровень развития солнечной энергетики в Канаде и Индии, занимающих в рейтинге EPIA 13-ю и 14-ю позиции соответственно. Во всех остальных странах, попавших в рейтинг, прирост составил от 350 (Греция и Словакия) до 9000 МВт (Италия).

Успехи Украины радуют, но они пока еще очень скромны. Чтобы это понять, достаточно вспомнить, что альтернативные энергоисточники пока занимают не более 1% в общем потреблении электроэнергии страны.

Николай Закрапивный