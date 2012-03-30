Во Львовской области горит шахта. Пострадали два горняка
08:31, 30 марта 2012Энергетика
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Сегодня в 1.50 на шахте „Степовая” ГП „Львовуголь” (с. Глухов Сокальского района) на горизонте 550 м в пределах одной выработки возник пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадали два горняка, которых с ожогами в легком состоянии госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу.
На шахте работал 201 горняк. Все они в 3.00 самостоятельно поднялись на поверхность.
Работа шахты приостановлена. К тушению пожара привлечены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоуголь.
Ситуация находится на контроле Главного территориального управления МЧС в Львовской области.
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